PCエンジン 15枚セット

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商品詳細
ファンタジーゾーンRーTYPE1エイリアンクラッシュビジランテ桃太郎活劇タイトーチェイスHQ謎のマスカレード魔境伝説邪聖剣ネクロマンサースペースハリアーこれがプロ野球'89スーパー桃鉄ワールドスタジアム定吉七番究極TIGER計15枚セットでの出品です。端子部分はクレインザブルでクリーニング済みコアグラ2にて動作確認問題ありません傷や汚れはソフトによりばらつきあります。あくまでも中古品ですので、美品や完璧なものを求められる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。金額や状態等、お気軽にメッセージくださいまた、購入後にあれこれと質問をしてきたりする方もおられますが、購入前に必ず連絡してください。お互い気持ちよくお取り引きしたいため、宜しくお願い致します。
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