【新品】 Switch 聖剣伝説レジェンドオブマナ コレクターズエディション

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商品詳細
eストア限定聖剣伝説レジェンドオブマナコレクターズエディションニンテンドースイッチ特典、ソフト共に未開封です。【商品説明】 2021年6月28日(月)の「聖剣伝説」シリーズ30周年を記念し、『【セット商品】聖剣伝説レジェンドオブマナコレクターズエディション』が登場！ 本セット商品でしか手に入らない、ゲームパッケージや、サボテン君ぬいぐるみ、アートブックや、新オリジナルサウンドトラックとともに「聖剣伝説」シリーズ30周年をぜひ、お楽しみください。【セット内容】・NintendoSwitch版のパッケージソフト『聖剣伝説レジェンドオブマナ』・ぬいぐるみ『聖剣伝説レジェンドオブマナ ぬいぐるみ サボテン君』・アート集『聖剣伝説レジェンドオブマナARTBOOK／ARTofMANA-30thAnniversarySPECIALISSUE-』・音楽CD『聖剣伝説レジェンドオブマナRemastered:TheSoundtrack』#Nintendo#聖剣伝説#スイッチ#Switch#エニックス
http://narcologia.ru/goods/reboot886636.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement320299.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose725640.html
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