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商品詳細
純正コントローラー２個付きです！オマケにウイニングイレブンをつけます！写真に写っているものが全てです！本体純正コントローラー２個HDMI線コンセント線コントローラー充電線箱ウイニングイレブンです！イヤフォンと説明書は無いです！箱は写真の通り破れや傷みがところどころにあります！コントローラー２個付いている事を考慮していただけると幸いです！価格交渉は大歓迎ですが、売るのに急いでないので、そこまで大幅にはできないと思います^_^売却決定後に、コントローラーを充電し、初期化した後発送いたします！よろしくお願いします！PlayStation4プレイステーションプレステPS4ps4ソニーゲームゲーム機本体コントローラー「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-1100AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
http://narcologia.ru/goods/browse76391.html
http://narcologia.ru/goods/reflector602464.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce322155.html
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