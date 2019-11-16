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テオレマ：映画作品情報・あらすじ・評価｜MOVIE WALKER PRESS 映画



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「テオレマ('68伊)」シルヴァーナ・マンガーノ/テレンス・スタンプ/ピエル・パオロ・パゾリーニ定価:￥4800※自宅保管※お値下げ不可#シルヴァーナ・マンガーノ#テレンス・スタンプ#ピエル・パオロ・パゾリーニ#CD・DVDブルジョワ家庭を来訪したその青年は“聖性”を秘めていた。家族全員が彼と性的な関係を持ち、やがて崩壊に至ってしまう……。寓話的語りの中に現代への鋭いメッセージを込めた秀作。