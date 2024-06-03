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岩間楽器 ライリスト社 大正琴 かつら ハードケース付 鍵付
商品番号 X78148151882
商品名

岩間楽器 ライリスト社 大正琴 かつら ハードケース付 鍵付
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖母のコレクションであった大正琴です。アンプ接続にて音出し確認済みです。弦が1本切れていると思われます。大切に使っていただける方のご購入をお待ちしております。#他にも大正琴ありまぁす#岩間楽器#ライリスト社#大正琴#和楽器#レトロ#ハードケース#鍵付
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