【動作品】ニンテンドースイッチ Nintendo Switch グレー

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商品詳細
☆動作良好☆☆送料無料☆【商品内容】・switch本体・ジョイコン左グレー・ジョイコン右グレー・スイッチドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ・外箱ジョイコンストラップとセーフティガイドが欠品になりますソフトがあればすぐに遊べる内容物は揃ってます【状態】・本体やジョイコン、そのほか付属品には使用に伴うスレや傷等の使用感があります。・液晶外周の黒い部分にはドック挿入時の傷があります。尚、プレイに支障はありません。✳︎中古品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・初期化済み・アルコール除菌済み※ゲーム専門取扱い者による検品をしております。安心してお買い求めください。【発送について】・箱の中の仕切りがありしっかり固定された状態ですので本体が傷むこともなく安心です。・壊れないように外箱をプチプチでさらに包んでます・ダンボール箱に入れる際は緩衝材を入れます・ご購入者さまのもとに汚れたり壊れたりしないよう万全の体制でお届けいたしますので安心してお買い求めください。※トラブル防止のためシリアルナンバー控えております※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします管理No:L38#ニンテンドー #Nintendo #任天堂 #switch #スイッチ
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