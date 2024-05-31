呪術廻戦 懐玉・玉折 1 Blu-ray 新品　未開封

「呪術廻戦懐玉・玉折1」中村悠一/櫻井孝宏/御所園翔太外付けの特典は付属しません。本体自体は新品未使用、未開封ですが自宅での素人保管の為気になる方はご遠慮ください。梱包材は再利用品を使用することがあります。御了承いただける方のみご購入をお願いします。即購入可能です。人気タイトル···呪術廻戦#中村悠一#櫻井孝宏#御所園翔太#CD・DVD



【特典対象】 呪術廻戦 懐玉・玉折 1 BD ◆メーカー懐玉・玉折1・2巻連続購入特典「描き下ろし2巻収納BOX(描き下ろしキャラクター:五条悟、夏油傑)」



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