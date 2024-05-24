第二次世界大戦 ベルリン陥落 写真集「Berlin 1945」

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第二次世界大戦ベルリン陥落写真集「Berlin1945」GeorgesBernage著2005年HEIMDAL◆◆詳細◆◆第二次世界大戦のヨーロッパ最終決戦におけるナチスドイツの首都陥落の図解歴史本。第二次世界大戦末期のベルリン占領60周年を記念して、この大判フルカラー写真集は500点以上の写真と地図で構成されている。帝国首相官邸をめぐる戦い、ライプシュタインダルト、ベルリン上空での空中戦、ソビエト赤軍という形で東側から押し寄せる止むに止まれぬ蒸気機関車、そしてベルリン最後の日のほとんど黙示録的な戦いなど、そのすべてがここに網羅されている。また、歴史的都市の優れたガイドとしても役立つ内容。テキストはフランス語ですが、写真集や図版が豊富に掲載されておりますので、テキストが読めなくても楽しめるないようかと思います◆◆仕様◆◆洋書フランス語ミリタリー戦争世界史歴史作品集写真集ハードカバー30.5x21.5cm176ページ◆◆状態◆◆表紙に線傷ページ端に薄ヤケが少し#本#ミリタリー#ナチス#ドイツ軍#ベルリン