SONY PSP-3000 バイブラントブルー

SONYPlayStationPortablePSP-3000VBcolor:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は中古品になります。動作確認済みです。外箱の背面に大きいシール剥がしの跡があります。その他、スレキズ、汚れがあります。状況に応じてこちらで価格を変更しますので、値引き交渉はご遠慮ください。ご質問などありませんでしたら即購入OKです。#送料無料#送料込み



PSP「プレイステーション・ポータブル」 バイブラント・ブルー (PSP-3000VB)



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