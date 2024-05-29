SONY PSP-3000 バイブラントブルー

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000VBcolor:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は中古品になります。動作確認済みです。外箱の背面に大きいシール剥がしの跡があります。その他、スレキズ、汚れがあります。状況に応じてこちらで価格を変更しますので、値引き交渉はご遠慮ください。ご質問などありませんでしたら即購入OKです。#送料無料#送料込み
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