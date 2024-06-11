[PS3] CECHA00 本体 + オマケ付き

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こちらの商品はハッピーサンデー(出品手数料還元)の対象となりますので購入者様に還元するため、7月22日まで値引きした価格にしてます。※対象期日が23日の23時59分までだったため日付変わるまで値下げしました。プレイステーション3型番:CECHA00HDD容量60GB初期型と呼ばれる機種でPS3用ソフトだけでなくPS1やPS2ソフトも遊べるのが特徴です。オマケとして、PS3本体の外箱をお付けします。※外箱は養生テープと割れ物注意のテープが貼りつけられています。PS2、PS3用ソフトにつきましては手持ちのソフトで動作確認しています。PS1はソフトを所持していないため、動作は未確認です。コントローラーはSONY純正品ですが、ボタンの効きが少々鈍いように感じます。本体、コントローラー、HDMIケーブル、AVケーブル、電源コードのセットです。コントローラーのUSBケーブルは付属しません。上記の説明を十分確認していただきご納得いただいた方のみご購入ください。SONYPlayStation3CECHA00color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#PS3#SONY#ゲーム機#PS2