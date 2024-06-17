【匿名配送/新品未開封】ZB1 　ゼベワン　アルバム　シリアル×2枚

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商品詳細
zerobaseoneZB1ゼベワンThe1stMiniAlbumYOUTHintheSHADEARTBOOKver.★新品未開封シュリンクつき 1冊★トレカなど付属品入り★タワレコ 応募用アクセスカード×2枚（未使用）※纏めて水濡れ防止をして発送します。海外製品へご理解ある方、新品未開封品につき封入特典等初期不良に関してはこちらで対応致しかねます。※神経質な方の、ご購入はお控えください。ゼベワン zerobaseone ZB1 タワレコ シリアルコード アクセスカード 新品未開封 キムジウン ジャンハオ ソンハンビン ソクマシュー キムテレ リッキー キムギュビン パクゴヌク ハンユジン
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