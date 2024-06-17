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【匿名配送/新品未開封】ZB1 　ゼベワン　アルバム　シリアル×2枚
商品番号 Y78867271279
商品名

【匿名配送/新品未開封】ZB1 　ゼベワン　アルバム　シリアル×2枚
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

zerobaseoneZB1ゼベワンThe1stMiniAlbumYOUTHintheSHADEARTBOOKver.★新品未開封シュリンクつき　1冊★トレカなど付属品入り★タワレコ　応募用アクセスカード×2枚（未使用）※纏めて水濡れ防止をして発送します。海外製品へご理解ある方、新品未開封品につき封入特典等初期不良に関してはこちらで対応致しかねます。※神経質な方の、ご購入はお控えください。ゼベワン　zerobaseone　ZB1　タワレコ　シリアルコード　アクセスカード　新品未開封　キムジウン　ジャンハオ　ソンハンビン　ソクマシュー　キムテレ　　リッキー　キムギュビン　パクゴヌク　ハンユジン
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