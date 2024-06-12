最終お値下げ！プレステ3　PS3　CECH00

本体に大きな傷はありませんがずっと使っていなかったので、隅などに取りきれない細かい汚れやスレが少しあります。出品前に本体の起動確認、PS3ソフトを入れての動作確認しました。その際に初期化済みです。内容・本体・電源ケーブル※映像のケーブルはありません。全てご理解がある方はぜひご検討下さい☆ご希望があれば、＋1000円でコントローラーも同梱可能です。（黒とシルバーの2個あります。）動作確認はできていますがコントローラーに関しては傷などあり、あまり状態はよくありません。コントローラーのケーブルは1つです。プチプチにつつんで、ダンボール箱に入れて精密品のシールを貼って発送します。※夏休み期間中発送が遅れることがあります(＞＜)宜しくお願い致します！#プレステ#プレイステーション3#PlayStation3#ps3



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