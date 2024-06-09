今週迄値下げ　BUCK-TICK　CATALOGUE セット

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商品詳細
18500→18000→16800セットです。BOX、ディスク全体的に美品です。再生確認済。VICTOR版は開封口のみシュリンク開封。CATALOGUEVICTOR→MERCURY87-99BUCK-TICK定価:￥95242011年11月のファン投票によるアルバムナンバー上位30曲収録のボーナスディスクとメジャー1st～16thSgのミュージックビデオ＋特典映像収録のDVD付き。ボーナスディスクにはシングル曲は未収録ですが、4thSgC/Wの「ANGELICCONVERSATION」のAlver.収録。CATALOGUEARIOLA00-10BUCK-TICK定価:￥9524Disc1は17th～29thSgプラス「MACHINE-Remodel-」を収録。この初回限定盤のみのレアトラック。このBOXにもファン投票によるアルバムナンバー上位30曲収録のボーナスディスクと17th～29thSgのミュージックビデオ＋ライブ映像収録のDVD付き。BUCK-TICK櫻井敦司今井寿GLAY#BUCKTICK#BUCK_TICK#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/perforce172665.html
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