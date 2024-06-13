ポケモンカード レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き ポケセン産 ...

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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフポケモンセンター当選品となります。新品未開封、シュリンク付きです。すり替え防止の為、購入後の返品対応は致しません。ご理解いただける方、よろしくお願い致します。
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