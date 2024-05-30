ナツメのゲンガー　LV.39 旧裏　★マークあり

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20年前くらいに集めていたポケカが出てきました。好きな方にお譲りします。スリーブに入れてファイルにいれて集めてました。酷使はしていませんが、子どもなりの保管なので、その点ご理解の上、購入下さい。品質は写真を確認ください。素人目だと目立つ白かけや傷はないように見えます。追加の写真が欲しい方はコメントください。すり替え等のトラブル防止の為、購入後はノークレームノーリターンでお願いします。値下げは考えておりません。提示の価格でご購入をご検討下さい。発送はスリーブに入れたものを、厚紙で挟み、防水ビニール等に入れた上、らくらくメルカリ便を利用予定です。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···R特徴···旧裏