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the brilliant green 非売品CD「家LIVE」
商品番号 V60138570597
商品名

the brilliant green 非売品CD「家LIVE」
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。thebrilliantgreenファンクラブ配布CD「家LIVE」になります。こちらはファンクラブ更新の際に配布されたCDになります。内容はトーク、アコースティックライブ（4曲）になります。盤面にはすり傷が少しございます。ブリグリファン、トミーファンの方にはオススメの一枚です。一度手に渡った中古品である事をご理解のうえ、購入をご検討下さい。不明点などありましたらお気軽にご質問ください。
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