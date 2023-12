BTS LYS SYS THE FINAL DVD

[DVD]BTSWORLDTOUR『LOVEYOURSELF:SPEAKYOURSELF'THEFINAL』DVD日本語字幕入りトレカのみなしです。DVDは未再生です。初期動作不良に対応できません。海外製品ですので初期キズ、スレなどがある場合があります。ご理解いただいた上でご購入下さいますよう宜しくお願い致します。★即購入、大歓迎です。★48時間以内に発送します。★追跡、匿名発送[SPEC]1.DIGIPACKサイズ:148x189mm2.3DISCSアスペクト:NTSC16:9WIDESCREENCOLOR音声:DIGITALSTEREO字幕:韓国語/日本語リージョンコード:2デュレーション:DISC01ABOUT115MINS,DISC02ABOUT95MINS,DISC03ABOUT125MINS3.PHOTOBOOKサイズ:148x189mm/192ページ4.FOLDPOSTERサイズ:567x140mm/1枚5.PHOTOBOOKMARKSETサイズ:85x189mm/7枚1セット



