ニンテンドー3DS LL とびだせ どうぶつの森パック

「ニンテンドー3DSLLとびだせどうぶつの森パック」任天堂定価:￥21714状態は写真の通りです。ボタンが外れてしまっています。割れて取れているだけなので操作は可能です。他のボタンは異常ありません。こちら本体のみの販売となります。中古品である為、所々傷があります。ご了承くださいm(__)m梱包方法は本体を透明な袋に入れて、それをクッション付き封筒に入れて発送します。よろしくお願いします(*^^*)#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



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