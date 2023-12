Squier by Fender Jazzmaster Gold Edition

2022年限定生産のスクワイヤー40周年記念モデルのゴールドパーツジャズマスターです。ゴールドとLakePlacidBlueの色合いがかっこいい一品です。新品購入価格74,800円アノダイズドピックガードのためノイズ対策がしっかりしてます。ネックはどんなプレイヤーでも楽に演奏できるスリムで快適な「C」シェイプネックになります。サドルは弦落ちの心配がないムスタングに搭載されているようなサドルになっています。傷や汚れ等なく新品に近い状態です。保証書も期限内です。付属品完備です。BodyMaterial:PoplarBodyFinish:GlossPolyurethaneNeck:Maple,“C”ShapeNeckFinish:GlossUrethaneFingerboard:IndianLaurel,9.5”(241mm)Frets:21,NarrowTallPositionInlays:PearloidBlock(IndianLaurel)Nut(Material/Width):Bone,1.685”(42.8mm)TuningMachines:Vintage-StyleScaleLength:25.5”(648mm)Bridge:6-SaddleVintage-StylewithNon-LockingFloatingVibratoPickguard:1-PlyGoldAnodizedAluminumPickups:FenderDesignedAlnicoSingle-Coil(Bridge),(Middle),FenderDesignedAlnicoSingle-Coil(Neck)ControlKnobs:AgedWhitePlasticHardwareFinish:Gold-PlatedStrings:NickelPlatedSteel(.009-.042Gauges)タイプ···ジャズマスタータイプシリーズ···Jazzmaster



Squier / 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition Laurel Fingerboard Gold Anodized Pickguard Lake Placid Blue スクワイヤー



Squier by Fender 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition (Olympic ...



エレキギター】Squier by Fender 40th Anniversary Jazzmaster Gold ...



Squier / 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition Gold Anodized Pickguard Lake Placid Blue 【S/N:ICSJ21019322】【展示アウトレット特価品】【横浜店】



Amazon | Squier by Fender スクワイヤー 40th Anniversary Jazzmaster ...



Squier by Fender 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition(中古 ...



SQUIER 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition / Lake Placid Blue ...



スクワイヤの40周年を記念した高級感溢れるコレクション “Gold Edition ...



Squier 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition review | Guitar World



40th Anniversary Jazzmaster®, Gold Edition | Squier Electric Guitars



Squier 40th Anniversary Gold Edition Jazzmaster in Olympic White



Hear the new Gold Edition 40th Anniversary Squiers in action



Squier / 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition Laurel ...



Squier by Fender 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition Laurel ...



Amazon | Squier by Fender 40th Anniversary Jazzmaster Gold Edition ...