不思議のダンジョン風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参! for Windows ...

⭐︎商品名⭐︎不思議のダンジョン風来のシレン外伝女剣士アスカ見参forWindowsWindows98/2000/Me/XPベストプライス版⭐︎商品詳細⭐︎外箱、内箱、ソフト本体、説明書、ハガキがあります。(写真2枚目)インストールできる事を確認済みです。Windows10でもプレイする事はできますが通常の方法では起動しません。ご自身でネット検索等をしてご対応をおねがいします。中古で購入し暗所に保管していた商品です。3回しか起動しておりません。ディスクには目立った傷はありません。(写真3,4枚目)外箱に開封時に外に出てくる部分に折れがあります。(写真5,6,7枚目)説明書は比較的綺麗な状態だと思います(写真8枚目)写真でご確認ください。通常は透明な袋に入れてクッションで包んで配送する予定です。中古品であることをご理解の上、購入ください。ノークレームでお願いします。不明点はメッセージ入れていただければお答えします。よろしくお願い致します。



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