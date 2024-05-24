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九谷焼　古青窯　染付達磨図　八寸皿　直径24cm　力強いの意匠が素晴らしい逸品！
商品番号 M77312061238
商品名

九谷焼　古青窯　染付達磨図　八寸皿　直径24cm　力強いの意匠が素晴らしい逸品！
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 3,697 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆【商品名・状態】・九谷焼　古青窯　達磨図皿　縁起物　八寸皿　だるま　染付鋭い眼光の達磨図を描いた八寸皿です！三箇所持ち手のついた意匠も良く、力強い佇まいが素晴らしい逸品です！◆【サイズ】直径24cm高さ4.5cm___________________________改めまして、ビンテージセレクトショップ【ぼんじーあ】と申します！ご覧頂き誠にありがとうございます(^^)#ぼんじーあのセレクトアイテム！↑↑↑【新しい物にはない魅力たっぷりな良いもの】ばかり！ぜひご覧ください^_^__________________________※ご理解頂きたいことがございますm(__)m・商品の状態は写真をよくご確認下さい。・大きな欠けや痛みは該当しませんが、　スレ、微細な傷等は「物の味わい」と捉えております。・新品のような綺麗な状態完璧なものを　お求めの方は上記をご理解頂ければ幸いです。_________________________＿主に下記商品の取り扱いをしています。日本・海外のビンテージ、アンティーク品九谷焼　有田焼　伊万里焼　薩摩焼　楽焼(黒楽・赤楽)京焼　清水焼骨董品　古民具　古道具　ノリタケ昭和レトロ雑貨　ガラス製品
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