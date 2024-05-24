九谷焼　古青窯　染付達磨図　八寸皿　直径24cm　力強いの意匠が素晴らしい逸品！

◆【商品名・状態】・九谷焼 古青窯 達磨図皿 縁起物 八寸皿 だるま 染付鋭い眼光の達磨図を描いた八寸皿です！三箇所持ち手のついた意匠も良く、力強い佇まいが素晴らしい逸品です！◆【サイズ】直径24cm高さ4.5cm___________________________改めまして、ビンテージセレクトショップ【ぼんじーあ】と申します！ご覧頂き誠にありがとうございます(^^)#ぼんじーあのセレクトアイテム！↑↑↑【新しい物にはない魅力たっぷりな良いもの】ばかり！ぜひご覧ください^_^__________________________※ご理解頂きたいことがございますm(__)m・商品の状態は写真をよくご確認下さい。・大きな欠けや痛みは該当しませんが、 スレ、微細な傷等は「物の味わい」と捉えております。・新品のような綺麗な状態完璧なものを お求めの方は上記をご理解頂ければ幸いです。_________________________＿主に下記商品の取り扱いをしています。日本・海外のビンテージ、アンティーク品九谷焼 有田焼 伊万里焼 薩摩焼 楽焼(黒楽・赤楽)京焼 清水焼骨董品 古民具 古道具 ノリタケ昭和レトロ雑貨 ガラス製品



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九谷焼 古青窯 染付達磨図 八寸皿 直径24cm 力強いの意匠が素晴らしい ...



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