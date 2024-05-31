池野史明　　 　　薬師寺秋冷

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商品詳細
作家名：池野史明 作品名：薬師寺秋冷 技法：油彩 限定：原画 サイン：作家直筆サインあり 額サイズ：５１Ｘ４２ｃｍ イメージサイズ：F４ 作品の状態：良好 額の状態：少キズあり 【略歴】1939年 大阪府生まれ、1957年 関西綜合美術展入選1960年 新世紀美術展入選1962年 読売アンデパンダン展出品1975年 二元展佳作賞受賞1977年 二元展大阪市長賞受賞1978年 イタリア美術展入選 日仏現代美術展入選1981年 なにわ昭和会展佳作賞受賞個展多数開催
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