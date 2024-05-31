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池野史明　　 　　薬師寺秋冷
商品番号 J72110143932
商品名

池野史明　　 　　薬師寺秋冷
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 20,500 円
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商品詳細

作家名：池野史明　　　　作品名：薬師寺秋冷　　技法：油彩　　限定：原画　　サイン：作家直筆サインあり　　額サイズ：５１Ｘ４２ｃｍ　　イメージサイズ：F４　　作品の状態：良好　　額の状態：少キズあり　【略歴】1939年　大阪府生まれ、1957年　関西綜合美術展入選1960年　新世紀美術展入選1962年　読売アンデパンダン展出品1975年　二元展佳作賞受賞1977年　二元展大阪市長賞受賞1978年　イタリア美術展入選　日仏現代美術展入選1981年　なにわ昭和会展佳作賞受賞個展多数開催
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