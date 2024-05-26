タイニートゥーン アドベンチャーズ２ ファミコンソフト 超レア コナミ ...

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ファミコンソフト「タイニー・トゥーンアドベンチャーズ２ モンタナランドへようこそ」コナミの良質なアクションゲーム！！相場うなぎのぼり中！！貴重な箱、取扱説明書付き。自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。箱に軽微な傷みはありますが経年と傷みやすいコナミの箱であることを考慮しますと良好な状態かと思います。箱は光沢が残っており固くピシッとしています。箱ミミも4つしっかり付いています。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。ファミリーコンピューターFC任天堂レトロゲームプレミアコレクターバスター・バニー