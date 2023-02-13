【本日まで値下げ中】少年ファンタジー カンデヒョン サノク トレカ サイン有

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商品詳細
少年ファンタジーカンデヒョンサノクトレカサイン有裏面に直筆サインがあります。本日で値下げは終了します。硬質ケースに入れ、水濡れ対策をした上で発送いたします(匿名・追跡有り)クムジンホのトレカもございます。まとめてのご購入も可能です、お声がけください。即購入◎ソパンFANTASYBOYS傍聴事前収録ご質問などございましたらお気軽にどうぞ！
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