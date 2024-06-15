花屋さんの花を見わける本　同朋舎出版、初版

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花屋さんの花を見わける本同朋舎出版編集部1994年5月31日 第1刷発行ビジュアル園芸ブックス同朋舎出版カバーには、やや経年劣化が認められますが、本体には、傷や汚れ、焼けや破れ、書き込みなどはなく、コンディション良好です。即購入、歓迎です。#同朋舎出版編集部#本#産業／農業・林業