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Tシャツくん　全セット
商品番号 R36829269233
商品名

Tシャツくん　全セット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3回ほど使用しました♪付属のシルクスクリーン3枚入っております。使用したので、商品の状態はやや傷ありにしてありますが、全体的に綺麗です。プリントパネルが少々歪んでおりますが、使用上は問題なさそうです。
http://narcologia.ru/goods/freshman293656.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle150525.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate494248.html
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2010 03 20
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