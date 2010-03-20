Tシャツくん　全セット

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商品詳細
3回ほど使用しました♪付属のシルクスクリーン3枚入っております。使用したので、商品の状態はやや傷ありにしてありますが、全体的に綺麗です。プリントパネルが少々歪んでおりますが、使用上は問題なさそうです。
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2010 03 20
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