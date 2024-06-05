豪華おまけ付 スチームデック VALVE Steam Deck 正常動作確認済

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豪華おまけ付スチームデックVALVESteamDeck正常動作確認済購入後、ほとんど使用しておらず美品ですスチームデックVALVESteamDeckVALVESteamDeck64GB正常動作確認済み豪華おまけ2点付き■メーカー：VALVE■CPUクロック：3.5GHz■標準メモリ容量：16GB■内蔵ストレージ容量：64GB(eMMC)■グラフィックコントローラ名称：CPU内蔵グラフィックRDNA2■無線LAN／その他：IEEE802.11a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth5.0■ディスプレイ（画面）サイズ：7インチ■ディスプレイ仕様：1280x800■付属品：箱、マニュアル、ACアダプタ、純正キャリングケース、下記のおまけ2点おまけ1microSDXC256GBmicroSDカード一枚SanDisk UltraUHS-1R:150MB/sおまけ2USBType-CHDMIUSB3.0PD充電100W充電しながら映像出力可能タイプcusbchdmiケーブル変換アダプタータイプctoHDMI＋usb3.0高速ポート＋PD急速充電ポートの1台3役。HDMIポートを持つHDTV、モニタ、プロジェクター、その他の機器と互換性があります。