⭐︎公式 BTS ジミン face weverse PVC トレカ⭐︎

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商品詳細
JIMINSoloAlbum'FACE'weverse限定特典pvcトレカジミン未公開セルフィトレカになります。新品未開封です。初期スレ、傷、汚れなどある場合がございます。気になる方や神経質な方はご遠慮ください。硬質ケース+防水対策をして発送します。BTSRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOK防弾少年団バンタンナムジュンジンユンギホソクジミンテヒョンテテジョングクグクトレカうちわフラッグスローガンBT21グッズ公式DVDBlu-rayアミボムソウルコンイルコンカップホルダーセンイルマスタニム写真集シーグリレンチキュラーMOSキーリングプレフォトピケットミニフォトバンバンコンONE花様年華
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