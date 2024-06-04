BTS 　V(テテ) ハンソン　TATA ぬいぐるみまとめて

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#BTS#BT21ペン卒の為出品させていただきます。大切に保管していた V（テテ）ちゃんと、TATAのぬいぐるみになります。TATAは全て公式の物になりますが、V（テテ）ちゃんのぬいぐるみは公式の物と非公式の物にはなりますが、既に手に入れ難いものかと思われ貴重ではないでしょうか。お洋服と靴も含めて、画像の物が全てセットになります。 ※画像3枚目のおまけのテープはガムテープサイズになり、少し使った中古になります。おまけですのでご了承下さい。当初からの多少の擦り傷等がある場合がございますので、こちらについても画像でご判断の上、ご理解いただけますようお願い致します。また、外に連れ出したりはしていませんが、一度は人手に渡っていた事もご理解ください。そのため、細かい事を気にされる方は購入をお控えくださいますようお願い致します。その他、不明な点があればご質問下さい。購入意思のない「いいね」はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品等一切お受け出来ませんのでご理解の程お願いします。水濡れ対策とプチプチに巻いての発送を予定してます。随時、色々と出品させて頂きますので、そちらもよろしくお願い致します。BTS防弾少年団ばんたんバンタンVテテテヒョンタタクオズJINジンジンニムRMナムジュンラップモンスターSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクホビJIMINジミンクオズJONGKOOKジョングクぐぐグクマンネ