松雪泰子写真集『九州日和』非売品

松雪泰子さんの非売品写真集『九州日和』です。こちらのアイテムは1999年のANA(全日空)のキャンペーン「ANA九州日和」で九州路線を利用した人が、機内で配布された応募ハガキで当選すると入手することができました。撮影は日本を代表する写真家である荒木経惟氏によるものです。部屋の整理を進める途中で本棚に立てかけられていたものを見つけました。状態ですが、見開いたこともないためかなり良好なのですが写真集の裏面に僅かなダメージが見られます。しかしながら、キャンペーン後すでに24年という時間が経過している写真集であるということをご理解を頂き興味のある方がおられましたらよろしくお願いします。



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