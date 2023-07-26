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カノさま　BLACKPINK スターバックス タンブラー
商品番号 L52656495834
商品名

カノさま　BLACKPINK スターバックス タンブラー
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINKxSTARBUCKS限定コラボ　▽タンブラー(箱あり)※紙袋は＋200円▽インドネシアでの購入▽インドネシアでは写真の箱に入れてありました！(もともと薄いビニール製の袋にタンブラーが入っており、箱に傷がありますが、入れてありました。)▽新品未使用　※写真撮るために中身を出しました。▽プチプチで梱包※フタの部分の開け閉めは、もともと緩めのようです。※海外商品のため、初期キズ等が見受けられる場合がございますが、承知の上でご購入いただければ幸いです。即購入可能。※スタバ紙袋は、プラス200円でお付けします！(6,7枚目参照)#スタバ#限定品#starbucks#BLACKPINK#海外限定#スターバックス#ブラックピンク限定コラボタンブラー
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