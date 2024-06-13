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ULTIMATE MC BATTLE 2011-2018年 DVD 10枚セット
商品番号 V79742570426
商品名

ULTIMATE MC BATTLE 2011-2018年 DVD 10枚セット
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。◻︎商品説明・UMBULTIMATEMCBATTLEGRANDCHAMPIONSHIP2011年-2018年・THECHOICEISYOURSVol.1、2DVD合計10枚セットになります。視聴しなくなった為、出品させて頂きます。DVD1枚が新品で約3,000円位しますので、お買い得だと思います。◻︎商品状態全て新品で購入後し数回視聴した後、暗所の箱の中に保管してありました。再生は問題ありません。パッケージ等に目立った傷はございません。盤面に傷はございません。中古品の為、神経質な方はご購入をお控えください。◻︎注意事項・バラ売りは考えておりませんので、ご了承ください。・すり替え等防止の為、返品はご遠慮ください。・即購入歓迎です。・戦極MCBATTLEもセット販売しておりますので、よろしければそちらもご覧になってください。・何かご質問等ございましたら、コメント宜しくお願い致します。#KOK#KINGOFKINGS#戦極#戦極MCBATTLE#UMB#ULTIMATEMCBATTLE#MCBATTLE#MCバトル#フリースタイル#日本語ラップ#RAP#HIPHOP#漢akaGAMI
http://narcologia.ru/goods/forthcoming345792.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce780455.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit68386.html
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