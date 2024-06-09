【完品・美品】ロボコップ　ファミコンソフト　鬼レア　データイースト

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ファミコンソフト「ROBOCOP」ロボコップ史上最強のバイオレンス・ヒーロー登場！！貴重な箱、取扱説明書、アンケートハガキ、注意書き付きの完品。付属品が全て揃ったものをお探しの方是非。自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。経年を考慮すれば比較的良い状態かと思います。箱は固くピシッとしています。箱ミミは4つしっかり付いています。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。ファミリーコンピューター任天堂FCNintendoレトロゲームプレミアコレクター