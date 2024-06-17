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PC-9801シリーズ マシン語サウンドプログラミング
商品番号 H69077442517
商品名

PC-9801シリーズ マシン語サウンドプログラミング
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1984年アスキー刊、青山学・日高徹著『PC-9801シリーズマシン語サウンドプログラミング』です。SSG音源、FM音源をマシン語で操作する様々なテクニックを紹介した一冊です。全体的に若干反っているほか、小口天に蔵書印が押されています。また裏表紙と背表紙を中心にヤケ・汚れ・退色あり（写真3枚目、画像処理して強調しています）。付録の5.25インチ／3.5インチフロッピーは付属しますが状態は未確認です。この状態でよろしければご利用くださいませ。
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