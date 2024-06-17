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ニンテンドー 3DS LL　3DS 2個セット　ジャンク
商品番号 K28423049473
商品名

ニンテンドー 3DS LL　3DS 2個セット　ジャンク
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 2,955 円
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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSLLシルバー/ブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo3DSllは電源入ってゲームプレイ出来ますが充電が貯まりません。3dsは電源を入れると直ぐに切れてしまいます。直せる方どうですか？電源アダプターはふくみません。宜しくお願い致します(^o^)
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