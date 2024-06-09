【７冊】東大将棋ブックス四間飛車道場 シリーズ

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「東大将棋ブックス四間飛車道場」所司和晴東大将棋シリーズの７冊セットです。バラ売りはできません。中古品とご理解の上、ご検討下さい。２巻、３巻、４巻、５巻、６巻１４巻（藤井システム封じ）、１５巻（藤井システム破り）、以上７冊#所司和晴#本#生活／諸芸・娯楽#将棋#しょうぎ#東大将棋#四間飛車#飛車230804