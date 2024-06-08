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亜人　1〜17巻　全巻セット
商品番号 N44488575137
商品名

亜人　1〜17巻　全巻セット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

亜人　完結、全17巻のセットです。全巻、ブックカバーをつけています。素人目ですが、シミ、ヤケなどはなく、綺麗な方だと思います。確認してやり直したのですが、梱包時に少しキツく梱包してしまったので、気づかない程度の折れがあるかもしれません。ご了承下さい。素人ですので神経質な方はご遠慮ください。中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。防水対策→ビニールシートで包み、プチプチで巻いてダンボールでの発送になります。画像は、ビニールシートで包んだ後での撮影をしてしまったので、ご了承下さい。必ず、プロフィールの方をお読み下さい。宜しくお願い致します。
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