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カラーブックス　まとめ売り　17冊　保育社　昭和レトロ
商品番号 S57345077705
商品名

カラーブックス　まとめ売り　17冊　保育社　昭和レトロ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全てにおいてカバー汚れなどありますが、中はキレイな状態です。【購入について】★即購入◎★24時間以内発送◎★簡易包装で梱包し発送致します。★スマートフォンで写真撮影しておりますので、多少実物とお色が違って見える事も有りますので御了承下さい。★状態の確認はシビアに行なっておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合がございます。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします♪
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