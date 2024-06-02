VSTARユニバース　BOX+2パック

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商品詳細
VSTARユニバース BOX＋2パックファミリーマートで購入しました。箱が開封された状態で販売されていたので、シュリンク等はついておりません。また、また別に￼￼2パック￼残っていたので合計12パックでの販売となります。箱は開封されていますが、購入時の封は開けておりません。サーチ品ではありませんのでご安心ください。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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