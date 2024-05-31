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【メンテ済】任天堂ゲームウォッチ　ファイアアタック ID-29
商品番号 D29196476205
商品名

【メンテ済】任天堂ゲームウォッチ　ファイアアタック ID-29
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「【メンテ済】任天堂ゲームウォッチ　ファイアアタックID-29」です。コレクション整理のため出品いたします。・動作確認済みです。表示が一部かすれていますが、液晶漏れはありません。　ボタン反応、音も問題なく、プレイに支障はありません。・分解して内部接点含め清掃済みです。 　偏光板、反射板を交換してあります。　明るい画面です。 動作品ですが、相当の経年品であることをご了承下さい。ネコポス便で発送予定です。任天堂NintendoGAME\u0026WATCHFIREATTACKID-29
http://narcologia.ru/goods/traverse60926.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering887679.html

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