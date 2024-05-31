【メンテ済】任天堂ゲームウォッチ　ファイアアタック ID-29

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。「【メンテ済】任天堂ゲームウォッチ ファイアアタックID-29」です。コレクション整理のため出品いたします。・動作確認済みです。表示が一部かすれていますが、液晶漏れはありません。 ボタン反応、音も問題なく、プレイに支障はありません。・分解して内部接点含め清掃済みです。 偏光板、反射板を交換してあります。 明るい画面です。 動作品ですが、相当の経年品であることをご了承下さい。ネコポス便で発送予定です。任天堂NintendoGAME\u0026WATCHFIREATTACKID-29
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