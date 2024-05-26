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九谷焼　古九谷　赤絵金彩　花文　飾皿　大皿　直径約43.5㎝　M　R4861C
商品番号 O10986619679
商品名

九谷焼　古九谷　赤絵金彩　花文　飾皿　大皿　直径約43.5㎝　M　R4861C
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 19,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８㎝　幅約４３．５cm皿立ては商品に含みません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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九谷焼　古九谷　赤絵金彩　花文　飾皿　大皿　直径約43.5㎝　M　R4861C | フリマアプリ ラクマ
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九谷焼　古九谷　赤絵金彩　花文　飾皿　大皿　直径約43.5㎝　M　R4861C
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