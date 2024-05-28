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【超希少】任天堂 DSLite ディアルガ・パルキア エディション
商品番号 I51451571765
商品名

【超希少】任天堂 DSLite ディアルガ・パルキア エディション
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【超希少】任天堂DSLiteディアルガ・パルキアエディション　DSlightライト　任天堂　Nintendo2006年頃に新品で購入しました。ポケモンセンター名古屋で早朝から並んで手に入れた思い出の品です。動作確認済みとなります。メルカリ便で発送致します。中古品のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。写真に写っている本体とタッチペンと充電器のみです。箱、説明書はありません。
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