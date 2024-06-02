≪WS≫ワンダースワンカラー本体 FF同梱版 【ワンダースワン】

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ワンダースワンカラー本体のファイナルファンタジーバージョンです。ボタン、音、画面調整、ソフト起動確認済みです。ソフト付きません。状態の詳細は画像でご確認下さい。⬇️他にもゲームを出品しているので興味ある方はしたのリンクをクリック。#RIN出品ゲーム#RIN出品WSゲームまとめて購入していただける方には、お値引きさせていただきます。#WS#WSC#ワンダースワン#ゲーム#実況#コレクション