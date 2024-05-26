marshall blues breaker ブルースブレイカー　マーシャル

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商品詳細
マーシャルブルースブレイカー、オリジナルです。新しく復刻されたものは弾いたことはありませんが、ブルースブレイカーのコピーモデルを試す機会はあります。なかなか良いのですが、細部まではきちんとコピー出来ていない印象を持ちました。やはりオリジナルはジョンメイヤーが使っているだけあって、ニュアンスをしっかり出す事ができます。割と初期のモデルだとおもいます。エフェクトタイプ···オーバードライブ
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Bluesbreaker
Bluesbreaker | RE-ISSUE PEDALS | 製品情報 | Marshall Amps ...
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Marshall Blues Breaker マーシャル ブルースブレイカー - 通販 ...