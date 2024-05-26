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marshall blues breaker ブルースブレイカー　マーシャル
商品番号 P64408256242
商品名

marshall blues breaker ブルースブレイカー　マーシャル
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーシャルブルースブレイカー、オリジナルです。新しく復刻されたものは弾いたことはありませんが、ブルースブレイカーのコピーモデルを試す機会はあります。なかなか良いのですが、細部まではきちんとコピー出来ていない印象を持ちました。やはりオリジナルはジョンメイヤーが使っているだけあって、ニュアンスをしっかり出す事ができます。割と初期のモデルだとおもいます。エフェクトタイプ···オーバードライブ
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