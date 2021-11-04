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【美品】スーパーファミコン　ファイナルファンタジー　ⅴⅵ ５・６ ２本セット販売
商品番号 U97920340593
商品名

【美品】スーパーファミコン　ファイナルファンタジー　ⅴⅵ ５・６ ２本セット販売
ブランド名 スクエア
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本品をご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは、任天堂スーパーファミコン用カセット、ファイナルファンタジー　ⅴⅵ2本セット販売です。◯内容箱、説明書付です。◯状態・箱経年に伴う箱の変色が若干ありますが、破れ、まがり、折れなどはなく、全体的に良好です。・カセット目立つような汚れやダメージはなく美品です。・説明書目立つ破れ、折れなどなく状態は良好です。本体に入れて動作確認済です。レアソフトゲームレトロ本体プレステPS希少限定モデルSONYソニープレミアセガSEGA任天堂ニンテンドーファミコンFCスーパーファミコンSFCニンテンドー64N64ゲームキューブGC3DSWiiUスイッチSwitchセガサターンSSドリームキャストDCメガドライブMDゲームボーイGBXbox360PSVITAPSP
http://narcologia.ru/goods/navigate11330.html
http://narcologia.ru/goods/unusable150274.html
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