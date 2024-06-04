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今月末まで値下中 予防の哲学とエビデンスに基づいた臨床歯科予防-



予防の哲学とエビデンスに基づいた臨床歯科予防 ｜株式会社オーラルケア



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一度試聴して自宅保管していました。これを見ないとPMTCと予防歯科は始まりません。10万円くらいで買いました。元のお値段よりかなりお安くしています。予防歯科に興味のある方、この機会にいかがでしょうか☺︎出品期間も長いため、在庫管理も難しく今月末をもって廃棄予定となります。そのためこちらの価格が最終価格となります。アクセルソン博士 最終講義日本の歯科医師．歯科衛生士におくる日本の教育では学ぶことができない「予防の哲学とエビデンスに基づいた臨床歯科予防」DVD4枚とテキスト付きです。他のフリマサイトにも出品中のため、予告なく出品をやめることもありますのでご了承ください。