ゼルダの伝説　ティアーズ　オブ　ザ　キングダム\u0026ブレスオブ　ザ　ワイルドセット

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商品詳細
動作確認済み、中古品です。ティアーズオブザキングダムのみケースあり、ブレスオブザワイルドはケースなしとなります。ケース、カセット本体共に目立った傷、汚れはありません。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle361766.html
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