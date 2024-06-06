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BTS 日本公演 ペンミ VOL.5 マジショ DVD（C5887）
商品番号 K94484673455
商品名

BTS 日本公演 ペンミ VOL.5 マジショ DVD（C5887）
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5MAGICSHOP2019DVD。付属品全て揃っております。ランダムトレカはテヒョンです。【仕様】・日本語字幕付き・リージョンコード：2（日本のプレイヤーで再生可能）【商品内容】・パッケージ・DVD・フォトブック・フォトスタンド・MAGICSHOPTICKET・POP-UPBOX・トレカ（Vテテ）【状態】開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からの小傷や痛みなどはご了承下さい。長期保管に理解のない方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮下さいませ。※即購入OKです。
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