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モンスターハンターライズ サンブレイクセット　サンブレイク未使用
商品番号 B79047675847
商品名

モンスターハンターライズ サンブレイクセット　サンブレイク未使用
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンブレイク未使用。コード未使用となります。（画像3枚目を参照ください）家族（子ども）と一緒にやろうと購入しましたが、ハンターランク40くらいで断念したため、出品いたします。ライズのみプレイしました。※時間があまりとれず断念…当方は約500時間程度プレイしましたがやり込み要素も多くかなりハマりました。ケースには若干のキズや汚れ等はあるかもしれませんが、主観では気にならないかと思います。「モンスターハンターライズサンブレイクセット」定価:￥7990#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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