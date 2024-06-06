小学館版学習まんが　少年少女日本の歴史

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商品詳細
「学習まんが少年少女日本の歴史」21巻プラス別巻2巻 セット小学館#本#歴史／日本史6年前、歴史が苦手だった子供のために購入しましたが、もう使用することはないため出品します。ほぼ未使用に近く、一度も開いてないものもあり、綺麗な状態です。本の短冊がついた状態のものが多いです。箱もほとんど傷はありません。箱のまま収まります。自宅保管していましたので、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします。
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